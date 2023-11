Prefeitura de Brasileia realiza a grande Final do Campeonato de Interbairros 2023

Por SECOM

Em mais uma linda festa do esporte em Brasiléia, a prefeitura através da coordenadoria de esportes encerrou nesta noite de sábado 25, a final do interbairros 2023.

Ao total foram 14 equipes que participaram dos bairros, Alberto Castro e equipe I e II, Samaúma I e Leonardo Barbosa equipe I e II, Ferreira da Silva, Raimundo Chaar, José Moreira, 8 de março, Centro, José Braúna e Jatobá.

As equipes do Centro X José Braúna, proporcionaram uma grande partida com chances de gols de ambas as partes.

As torcidas frenéticas empurravam seus times com gritos de guerra e incentivos. O time do José Braúna não demorou muito tempo e abriu o placar nos primeiros minutos de jogo, forçando o adversário a correr atrás do prejuízo.

Na etapa final o time do José Braúna ainda fez mais dois gols e fechou o placar em 3 X 0 , sagrando-se campeão da segunda edição do interbairros em Brasiléia.

A prefeita Fernanda Hassem, que tem o esporte como prioridade de sua gestão não tem medido esforços para que as práticas esportivas cheguem em todas as comunidades rurais e na cidade.

Em 2023 já foram realizadas mais de 20 atividades esportivas incluindo zona urbana e rural, sem contar que a seleção de futsal de Brasiléia, apoiada pela prefeitura, está disputando a grande final do estadual de futsal deste ano.

Veja o que disseram:

Gerente de Esportes Bil Rocha

“Eu quero agradecer primeiramente a Deus, a Prefeita Fernanda Hassem e todas as equipes que participaram do interbairro, ao Deputado Tadeu Hassem e a nossa amiga Suly Guimarães, aos vereadores e secretários presentes, graças a Deus realizamos mais uma final com sucesso. Parabéns a equipe do José Braúna que foi campeão. Destacou.”

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp