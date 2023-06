Em Plácido de Castro, família tem veículo roubado após suspeitos invadirem casa

Pelo menos 5 suspeitos renderam família, roubaram carro e bens de dentro da residência. Veículo foi recuperado no Posto Policial localizado na Ac-40, nas proximidades do Quinari.

Uma família teve a casa invadida por pelo menos 5 homens encapuzados e armados durante a madrugada desta quarta-feira, 31. Segundo informações dos proprietários, o crime ocorreu por volta das 4h, na Rua Zuíla Ferreira de Freitas, no bairro Centro, em Plácido de Castro. Durante a ação, os suspeitos renderam a filha da proprietária da residência, Tainá Ferreira, que no momento, estava dormindo. Em seguida, se dirigiram ao quarto do casal, Dil e a médica, Sandra Ferreira, que foram rendidos e colocados sobre a mira de armas de fogo.

Dois suspeitos exigiram a chave de um veículo, modelo Fiat Toro, de cor vermelha, colocaram diversos itens de valor no interior do carro como TVs, Notebooks, Celulares e outros bens e empreenderam fuga no sentido a Rodovia Ac-40. Outros três assaltantes ficaram na casa, fazendo a família refém e exigindo que os proprietários lhes entregasse as senhas de aplicativos bancários.

Ainda de acordo com informações, vizinhos perceberam a movimentação e acionaram a polícia. Quando a guarnição chegou ao local, encontrou os criminosos no interior da residência, que resistiram a ordem de prisão e iniciaram uma intensa troca de tiros. Um dos assaltantes, tentou fuga pelo telhado da casa, no entanto, ao pisar em uma peça que sustenta o forro, se desiquilibrou e caiu. Durante a queda, ele teria se ferido, mas não se sabe a gravidade.

Os criminosos que permaneceram na residência foram presos em flagrante. Os outros dois, que estavam conduzindo a camionete, não se sabe se foram detidos junto ao veículo no Trevo Policial de Senador Guiomard, há cerca de 75 quilômetros do local da ocorrência. A polícia recuperou o veículo, mas os bens subtraídos de dentro da casa, ainda não foram localizados.

Apesar do trauma, as vítimas não se feriam. O caso vai ser investigado pela Delegacia Geral de Polícia de Plácido de Castro, coordenada pelo delegado Danilo César.

Onda de assaltos

Durante os últimos dias, a população de Plácido de Castro, tanto a urbana quanto a rural, se viu refém de criminosos, membros de facções criminosas, especializadas em roubos de veículos dos mais variados modelos.

Em meados deste mês de maio, a família de um professor aposentado, teve a casa invadida e, durante a ação, uma camionete modelo Hilux, de cor preta, foi levada pelo grupo criminoso, o veículo ainda não foi localizado.

Em outro caso, mais recente, uma família de agricultores, que residem na região do Triunfo, há cerca de 22 quilômetros de Plácido de Castro, na Rodovia Ac-40, foram vítimas de assaltantes. Durante a ação, o grupo criminoso conseguiu passar com uma camionete modelo Hilux, pelo Trevo Policial de Senador Guiomard, no sentido ao município de Capixaba, no interior do Acre. No entanto, ao se aventurarem por um ramal de terra batida, acabaram atolando o veículo e após várias tentativas, abandonaram o carro no local e fugiram.

Em ambos os casos, as vítimas não foram feridas. A polícia buscar localizar e prender os criminosos.

Fonte: informativoplacido.com

