Em plena luz do dia: Policial penal reage à assalto e acaba ferido pela própria arma

Por Alexandre Lima

O policial penal Rafael Sussuarana da Silveira, de 43 anos, foi atingido com um tiro da própria arma.

A tentativa de latrocínio – o roubo seguido de morte, aconteceu na manhã desta segunda-feira, 29, na rua Niterói, no Bairro da Conquista em Rio Branco.

Testemunhas disseram à polícia que Rafael estava parado em via pública em sua motocicleta, quando foi rendido por um bandido que chegou em uma bicicleta.

O criminoso, que portava um simulacro, uma arma de brinquedo, tomou a pistola do agente de segurança.

Mas, ao perceber que a arma usada pelo bandido não era de verdade, Rafael reagiu. Houve uma luta corporal é o assaltante baleou o policial penal. O tiro transfixou a região do tórax da vítima.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam policial ao pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde estável, porém, seu quadro clínico pode se agravar devido a região ao que projétil ficou alojado.

Policiais Militares e Penais estiveram no local, colheram as características do autor do crime e em seguida fizeram patrulhamento na região em busca de prendê-lo, mas ele não foi encontrado.

Uma equipe de agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) colheu as primeiras informações e o caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

O crime será investigado na sede da Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões da Polícia Civil (DCORE). Uma equipe da unidade busca por imagens de segurança para tentar identificar o autor do crime.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp