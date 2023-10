Emenda de Alan Rick garante aumento de vagas de pós-graduação da UFAC e reajuste de bolsa estudantil

Com emenda do senador Alan Rick (União Brasil), a Universidade Federal do Acre (UFAC) vai dobrar o número de vagas para a Pós-Graduação em Aprimoramento em Práticas Hospitalares e Medicina Veterinária Preventiva. O valor de R$ 200 mil já está na conta da instituição e garante também, já para este ano, o reajuste da bolsa para os pós-graduandos.

“Isso significa mais mão de obra, claro que supervisionada por médicos veterinários já especializados. E com mais profissionais a Clínica Veterinária vai poder ampliar a quantidade de vagas para atendimento gratuito aos animais resgatados pelas ONGs e Associações, pelos protetores independentes e aos animais de tutores que obedecerem aos critérios sociais que a gente sabe que existem” – explicou Alan Rick.

Ativista da causa animal, Christiane Pamplona agradeceu a atenção do senador com este que também é um problema de saúde pública. “Nunca, nenhum parlamentar teve um olhar para a causa animal. Muitos passaram e passam por aí e levam em conta outras coisas e não a causa que é um grande gargalo. Nós tiramos tudo do nosso bolso, das doações e o nosso trabalho é todo 0800. Então, muito obrigada, senador” – declarou.

Estimativas apontam para mais de 18 mil animais abandonados em Rio Branco e o mesmo número em Cruzeiro do Sul. As duas maiores cidades acreanas ainda precisam formular políticas públicas de controle dessa população.

Mais recursos

Nesta sexta-feira, 29, o senador Alan Rick esteve reunido com a equipe da UFAC, representantes das entidades de resgate animal e protetores independentes para discutir novas medidas de apoio à causa e à formação profissional dos médicos veterinários no Acre.

Após ouvir as principais demandas, Alan Rick decidiu destinar mais R$ 1 milhão para custeio dos insumos da clínica veterinária, contratação de mais profissionais especializados para supervisionar os pós-graduandos e a aquisição de equipamentos e veículo para o transporte dos animais.

A equipe da UFAC também se comprometeu a entregar um projeto para futura ampliação da clínica. Ampliada e com mais profissionais, futuramente, a unidade poderá funcionar 24h. Um dos requisitos para passar a ter status de Hospital Veterinário.

“O senador Alan Rick, mais uma vez, apoiando a UFAC. Agradeço imensamente ao senador!” – declarou a reitora Guida Aquino.

