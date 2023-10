Jarude diz que Governo tenta enganar a população sobre suposta perda de repasses do FPE: “Houve foi aumento”

ASSESSORIA

“Um dado nada animador preocupa o governo do Estado”. Foi assim que o Governo do Acre classificou uma suposta perda de arrecadação de repasses dos recursos federais referentes ao Fundo de Participação dos Estados (FPE).

Porém, estudo feito pelo gabinete do deputado estadual Emerson Jarude (NOVO) mostra que na realidade, o que houve foi um aumento desses recursos se comparado ao mesmo período no ano passado.

“A transferência do FPE, entre os meses de janeiro a setembro de 2022, soma R$ 3,280 bilhões enquanto no mesmo período em 2023, foram R$ 3,389 bilhões. Ou seja, nós tivemos foi um aumento de R$109 milhões, então a equipe econômica do governo tem que parar de mentir para as pessoas dizendo que o FPE está caindo a cada dia”, afirmou Jarude.

Outro desencontro de informações revelado por Jarude está no aumento da previsão orçamentária do Estado referente a este ano. A cada relatório, os gastos aumentaram sem justificativa, conforme mostrou Jarude.

“Dados divulgados pelo próprio Governo mostram que a previsão de receita para 2023 era de R$ 8,897 bilhões, aí saiu o primeiro relatório onde o governo falava que errou na previsão e atualizou o valor para mais, a previsão agora é de R$ 8,991 bilhões, no segundo relatório, do segundo quadrimestre, também foi identificado erro, mas agora elevando o orçamento para R$ 9,947 bilhões. Ou seja, um bilhão de diferença daquilo que o próprio estado planejou, portanto não me venha com desculpa de que o Estado está perdendo a sua receita. O que está acontecendo é má administração, corrupção, isso que está fazendo com o que o dinheiro vá embora, são os gastos desnecessários que todos os dias a gente sobe na tribuna para expor”.

Por fim, o parlamentar alertou a equipe econômica do Estado de que cumprirá o seu papel de representante do povo na fiscalização do dinheiro dos pagadores de impostos.

“Eu quero dizer que quando a equipe econômica do Governo vier para essa casa debater a LOA, ela estude bem direitinho pois não vamos permitir silêncios e respostas vazias. Vamos questionar cada ponto e vamos querer saber porque se está errando tanto nas previsões e vamos querer saber porque a cada momento fica se criando um cenário onde o Estado está perdendo receita, quando na verdade quando se faz um estudo detalhado, se percebe que o Estado está crescendo a cada dia”, asseverou.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp