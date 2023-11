Energisa inicia operação para manutenção da rede elétrica em Xapuri 

A ação visa substituir postes, cabos e outras estruturas, além de podas de árvores e limpeza de faixa

A Energisa deu início a uma operação dedicada para manutenção da rede de distribuição de energia que atende o município de Xapuri. O objetivo principal dessa iniciativa é elevar a qualidade do fornecimento de energia para os residentes locais.

Durante essa ação, está prevista a substituição de postes, cabos e outras estruturas, além da realização de podas de árvores e limpeza de faixas. A abrangência dessa empreitada em Xapuri envolve mais de 20 profissionais e veículos de Linha Viva que estão atuando em diversos pontos da rede elétrica urbana e rural.

A necessidade dessas manutenções é fundamental para a oferta de energia elétrica confiável e de qualidade aos clientes. “Assim como qualquer equipamento, os componentes da rede elétrica possuem uma vida útil que exige intervenções preventivas, antes que estes manifestem problemas, objetivando manter o sistema operacional de maneira segura e confiável. Para isso, as equipes recebem treinamentos específicos e utilizam equipamentos de proteção individual, mantendo total atenção à segurança”, esclarece André Amarante, gerente do Departamento de Operação da Energisa Acre.

Adicionalmente, a Distribuidora ressalta a importância de que a população evite qualquer intervenção na rede de distribuição, uma vez que tal atitude pode resultar em acidentes fatais. Em situações de queda de energia, é recomendável registrar a ocorrência nos canais de atendimento e aguardar a chegada da equipe.

Para contato, os canais de atendimento disponíveis são o aplicativo Energisa On (disponível no Google Play ou App Store do celular), o site energisa.com.br, o WhatsApp (Gisa) através de www.gisa.energisa.com.br ou o Call Center pelo número 0800 647 7196.

