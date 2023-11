“Hospital Regional é apenas um ponto de passagem para Rio Branco” destaca vereadora de Brasiléia

Por Jonys David (Ceara)

Vereadora do PT destaca a precária situação do hospital durante sessão ordinária

Durante a 36ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Brasileia, realizada nesta terça-feira, a vereadora Marinete Mesquita, do Partido dos Trabalhadores (PT), expressou preocupação com a condição crítica do Hospital Regional de Brasileia. A vereadora ressaltou que o hospital, que atende pacientes da região do Alto Acre, muitas vezes se torna apenas um ponto de passagem para a capital do estado, Rio Branco.

Marinete Mesquita utilizou o grande expediente para solicitar a ampliação da condição de internet no hospital, visando proporcionar aos pacientes o acesso à comunicação com suas famílias. A falta de uma conexão adequada tem impactado diretamente na possibilidade dos populares se comunicarem durante o período de internação.

A vereadora destacou que, em muitos casos, os pacientes são transferidos para a capital, Rio Branco, devido à falta de condições adequadas para o atendimento em Brasileia. Isso transforma o hospital regional em um mero ponto de passagem, evidenciando as limitações enfrentadas pela unidade de saúde local.

Ao abordar a situação, Marinete Mesquita apelou às autoridades competentes para que medidas sejam tomadas a fim de melhorar as condições do hospital e garantir um atendimento mais eficaz aos cidadãos da região do Alto Acre. A vereadora ressaltou a importância de investimentos na infraestrutura hospitalar e na capacidade de atendimento local, evitando a necessidade constante de transferências para Rio Branco.

