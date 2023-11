Prefeito Jerry Correia recebe deputado federal Eduardo Veloso que anuncia investimentos para Assis Brasil

Na tarde desta segunda-feira, 13, o prefeito Jerry Correia, juntamente com vereadores, secretários e representantes da sociedade civil, receberam no auditório da prefeitura, o deputado Federal Eduardo Veloso, que ouviu as demandas do município de Assis Brasil. Os pedidos foram apresentados ao parlamentar, em diversas áreas, como educação, esporte, cultura, produção agrícola, políticas para as mulheres, turismo, saúde, geração de emprego e renda e fortalecimento do comércio local.

O Prefeito agradeceu a disponibilidade do deputado em vir ouvir a população e parabenizou o parlamentar pela iniciativa.

“Agradecemos o deputado Eduardo Veloso por escolher a melhor maneira de decidir o envio de recursos, que é ouvindo pessoalmente a população de todo o Acre. Aqui em Assis Brasil a sociedade atendeu o chamado e contribuiu com dezenas de propostas que foram anotadas pelo parlamentar e algumas de imediato atendidas”, disse.

