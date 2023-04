Prefeitura capacita agentes comunitários de saúde sobre doenças endêmicas no período de alagação

FONTE: oaltoacre.com

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), em parceria com estado, realizou nos dias 25 e 26 de abril, no auditório do Pronto Socorro de Rio Branco, uma capacitação voltada aos agentes comunitários de saúde.

A capacitação que reuniu mais de 500 profissionais do município tem o objetivo de treiná-los visando criar novas alternativas na prevenção de doenças em períodos de alagação, tanto dos igarapés, quanto do Rio Acre.

“Esse treinamento visa orientar os agentes de saúde como agir diante das enchentes na prevenção de doenças, como dengue, leptospiroses dentre outras enfermidades provocadas pelas cheias e que afeta a população. A Semsa está orientando como identificar os sinais de perigos e como encaminhar os pacientes para as unidades de referência”, explicou Rafaela Brito, diretora do Departamento de Assistência em Saúde.

