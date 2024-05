Epitaciolândia sediou nesta segunda, 27, o  Seminário Regional de Compromisso Nacional “Criança Alfabetizada”

O evento aconteceu durante do dia desta segunda-feira, 27, no buffet Arte evento em Epitaciolândia aconteceu o 1º Seminário do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, em regime de colaboração entre União, estados, Distrito Federal e municípios, o programa almeja, por meio da conjugação dos esforços, garantir o direito à alfabetização de todas as crianças do País.

O objetivo central é assegurar que 100% das crianças brasileiras estejam alfabetizadas ao final do 2° ano do ensino fundamental, além da recomposição das aprendizagens, com foco na alfabetização de 100% das crianças matriculadas no 3°, 4° e 5° ano afetadas pela pandemia.

A regional do alto Acre formada pelos municípios de Assis Brasil, Brasiléia, Epitaciolândia e Xapuri através de seus dirigentes municipais e estaduais realizam na data de hoje a discussão com todos os atores envolvidos na construção da política de alfabetização o compromisso nacional Criança Alfabetizada.

Participaram da cerimônia de abertura representando o prefeito Sérgio Lopes o servidor Sérgio Mesquita, Jerry Correia Prefeito de Assis Brasil, Fernanda Abreu Presidente da UNDIME representando o Prefeito de Xapuri Bira Vasconcelos, Marcio Araújo Articulador Estadual do CNCA, Raimundo Gondim Secretário de Educação de Epitaciolândia, Secretária de Educação de Brasil´[eia Francisca Oliveira, Secretária de Educação de Assis Brasil Vanderleia Araújo, representando todos os articuladores regionais Renata Moraes, Vereador Marco Ribeiro, Nilcilene Eduino Coordenadora de Ensino, Cecília Carvalho representando todos os Coordenadores de Núcleo do Estado.

Ao fazerem uso da palavra as autoridades destacaram a importância desse compromisso com a educação em um todo, no programa de construção da política de alfabetização no compromisso nacional Criança Alfabetizada.

A coordenadora de Ensino Nilcilene Eduíno falou das formações já ofertado para garantir que o programa seja implementado na prática e obtenha bons resultados.

Temos o compromisso para que nossas crianças ao final do segundo ano estejam de fato todas 100% alfabetizadas no sentido mais amplo da palavra alfabetização, e como disse, a leitura é um elemento importante e extremamente necessário para que as nossas crianças continuem nas séries futuras com muito sucesso, então eu quero agradecer a presença de todos vocês e ressaltar a importância desse momento para nossa região, para os nossos municípios e porque não dizer para o nosso Brasil, estamos com essa responsabilidade em nossas mãos, e nós queremos executar com muita eficiência, com muita maestria, e quem faz isso são vocês professores que estão na ponta, mas para isso vocês precisam também de um apoio e nós já temos sentido o apoio desse compromisso na formações do ciclo informativo, no material que nós recebemos, nós de fato já temos percebido uma grande diferença, então eu quero agradecer e desejar sucesso a todos nessa nova fase da educação infantil.”

Marco Ribeiro vereador destacou a importância desse programa para construção de uma educação sólida e de qualidade.

“Esse encontro regional do Alto Acre é muito significativo para todos nós, principalmente quando se fala de educação de base, a criança que está iniciando lá que tem que ter uma base estruturada para seu desenvolvimento nas seguintes séries, então nós como legislativo como executivo garantimos total apoio porque nós sabemos que temos que trabalhar para o futuro, e esse futuro começa agora com educação de qualidade para nossas crianças.”

Raimundo Gondim, secretário municipal de educação de Epitaciolândia frisou bem a importância do programa e o compromisso para que todas as crianças sejam alfabetizadas.

“Todos nós somos responsáveis por isso, o aprendizado é bem maior e mais fortalecido, quando uma criança é bem alfabetizada lá na base, ela tem mais facilidade para aprender nos anos seguintes, por isso ressalto aqui o nosso compromisso com a educação, nosso compromisso com o programa Criança alfabetizada. ”

Sergio Mesquita representando o prefeito Sérgio Lopes que cumpre agenda em rio Branco falou a importância da educação de base e enalteceu os esforços de cada professor na educação de nossas crianças.

“Vocês fornecem a todas as crianças muito daquilo que eles serão no futuro é imensamente é uma sensação de muita alegria sabemos que os professores que são a ponta da linha que transversa tudo aquilo que as crianças vão colher, vão revolucionar futuramente, em nome do Prefeito Sérgio Lopes afirmo que Epitaciolândia se compromete e coloca como um dos pilares a alfabetização, acima de tudo valorizar aqueles que estão na ponta da linha que são os professores, é quem fazem tudo acontecer de verdade.” Ressaltou Mesquita.

O Articulador Estadual do CNCA Marcio Araújo, ressaltou a importância da participação de todos na criança de uma política consolidada na educação.

Esses seminários são um marco na nossa história, são seminários regionais que temos feito para a construção da política de alfabetização de todas crianças no estado do Acre, aqui estamos discutindo com todos os envolvidos na área educacional a nossa política territorial de alfabetização, na avaliação da Secretaria Estadual de Educação não tem como criar uma boa política sem a participação de professores, gestores e todos envolvidos na educação de base, temos a certeza que após essas discussões teremos um política educacional consolidada a partir da participação de todos os professores.” Destacou Marcio Araújo.

