“Estamos perto de desvendar uma verdadeira máfia da merenda escolar no Acre”, diz Jarude

ASSESSORIA

O deputado estadual Emerson Jarude (NOVO) usou seu discurso na Assembleia Legislativa do Acre nesta quarta-feira (17) para reafirmar o seu compromisso em buscar soluções para as constantes denúncias sobre a qualidade da merenda escolar nas escolas da rede estadual de ensino.

Segundo Jarude, os recentes episódios mostram que uma verdadeira máfia na merenda escolar está próxima a ser revelada.

“Quando nós temos um caso isolado até podemos consertar e verificar pontualmente o que está acontecendo, mas o que a gente tem visto na merenda não é uma situação pontual, é uma situação que está acontecendo em praticamente todas as escolas dos 22 municípios. A gente está muito perto de desvendar uma verdadeira máfia na merenda escolar do estado do Acre”, disse o deputado.

Na última segunda-feira (15), Jarude realizou uma fiscalização na Escola Armando Nogueira e ouviu alunos que passam o dia inteiro na instituição que tem a modalidade de ensino integral. Ou seja, as principais refeições são feitas lá.

“Segundo as denúncias, tem comida que está sendo servida com larva, tem comida que está sendo servido com gosto de barata. Tem carne que está sendo entregue com tumor. Essa é a realidade da merenda escolar do estado do Acre”, pontuou.

Jarude questionou o fato de a Secretaria de Educação não fiscalizar as empresas contratadas para o fornecimento.

“E agora muito me estranha o posicionamento da secretaria, que não toma uma atitude, nunca se prontifica a responsabilizar as empresas que estão servindo porcaria para os nossos alunos, não tem uma notificação só da merenda. Até agora o secretário só fez e ir até uma escola e fingir que está tudo bem, mas vai enganar quem atuando assim?”, finalizou.

