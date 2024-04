PM apreende arma longa com homem acusado de agredir esposa

Assessoria de Comunicação da PMAC

Na manhã deste sábado, 20, uma guarnição do Terceiro Batalhão da Polícia Militar do Acre (PMAC) apreendeu uma arma longa com nove munições, ao atender ocorrência de violência doméstica no bairro Raimundo Melo, em Rio Branco. Um homem de 58 anos foi preso durante a ação.

A equipe policial foi acionada via COPOM e no local não encontrou a vítima, no entanto o filho do casal, de 32 anos, relatou ter presenciado as agressões. Enquanto a testemunhava falava com os militares, o suposto agressor saiu residência, ameaçando matá-lo com uma arma de fogo.

Os militares apreenderam uma espingarda calibre .38, com nove munições intactas, e prendeu o homem em flagrante. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os procedimentos cabíveis.

