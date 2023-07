“Estão começando a entregar as armas”, diz promotor que foi ao presídio negociar rebelião

Por ac24 Horas

Por Leônidas Badaró

O Promotor de Justiça da Promotoria de Direitos Humanos, Tales Tranin, está no presídio de segurança máxima Antônio Amaro na tarde desta quarta-feira, 26, onde detentos fazem uma rebelião.

A situação é tensa e há registro de feridos, tanto de detentos e um policial penal. Informações ainda não confirmadas dão conta de mortes resultado de confronto entre membros de facções rivais no presídio.

A rebelião iniciou após os detentos terem conseguido acessar o depósito de armas do presídio. A informação é de que os criminosos estariam com pelo menos cinco fuzis e 30 pistolas.

Tales Tranin confirmou que está negociando e os presos estão se rendendo aos poucos. “Estamos aqui com a polícia, Defensoria e os preso estão começando a entregar as armas. A negociação é essa, eles vão entregar todas as armas e depois a polícia vai entrar para fazer a varredura”, disse o Promotor.

