Estrangeiros armados são acusados de proferir ameaças contra populares na fronteira entre Brasiléia, Epitaciolândia e Cobija-Bolivia

Por Jonys David (Ceara)

Em entrevista a TVU PANDO, Moto Taxista relata os feitos dos gringos na região da tríplice fronteira.

Uma crescente preocupação toma conta dos moradores de Cobija – Bolivia, Brasiléia e Epitaciolândia na fronteira entre Bolívia e Brasil, após relatos de confrontos envolvendo estrangeiros, principalmente de origem venezuelana e colombiana. A situação foi descrita por um moto taxista local em entrevista à TVU PANDO.

De acordo com o relato, esses estrangeiros estão se aproveitando do ambiente de semáforos para vender produtos, mas ao mesmo tempo, há um lado obscuro associado a indivíduos que buscam vícios. Alega-se que alguns deles, possivelmente drogados, estão envolvidos em incidentes violentos, incluindo ameaças com armas brancas e até mesmo revólveres.

O moto taxista destaca a falta de resposta das autoridades locais, mencionando tentativas frustradas de chamar a polícia e os bombeiros diante de situações perigosas. Populares expressam seu receio, alegando que esses estrangeiros ameaçadores permanecem impunes.

O relato também aponta para a dificuldade em identificar claramente a origem desses indivíduos, com a presença de sotaques venezuelanos e colombianos. A tensão se intensificou recentemente quando, segundo o relato, estrangeiros armados foram vistos ameaçando os presentes, gerando pânico em populares que estavam no local.

O moto taxista afirma que a reação dos habitantes locais foi de repúdio, pedindo que esses estrangeiros “voltem para seus países” e expressem suas preocupações sobre a segurança na região de Cobija. A situação levanta questões sobre a eficácia das medidas de segurança na fronteira e a necessidade de uma resposta rápida por parte das autoridades.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp