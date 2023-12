Farinha de Cruzeiro do Sul é destaque na 14ª Feira Baiana da Agricultura Familiar e Economia Solidária realizada em Salvador

Com o objetivo de tornar ainda mais conhecida a farinha de Cruzeiro do Sul, representantes da Cooperfarinha participaram de 13 a 17 de dezembro, da 14ª edição da Feira Baiana da Agricultura Familiar e Economia Solidária, realizada no Parque Costa Azul, em Salvador. O convite para participação no evento foi feito pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e da Agricultura Familiar (MDA), através de indicação do coordenador do Escritório do MDA no Acre, Cesário Braga em parceria com o Sistema OCB, que viabilizou a ida dos representantes da cooperativa.

A Cooperfarinha, cooperativa vinculada à Central do Juruá, está localizada em Cruzeiro do Sul e concentra sua produção nos municípios de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Marechal Thaumaturgo e Porto Walter, trabalhando na produção de farinha de mandioca, farinha de tapioca, beiju, biscoito de goma. A cooperativa mantém atualmente 40 famílias cadastradas diretamente para a entrega da produção, que trabalham em casas de farinha semiautomatizadas e automatizadas.

Participaram da feira os representantes da Cooperfarinha, Francisco Elias da Cruz Neto e Wilber Moacir Souza Oliveira, responsáveis por apresentar os produtos e comercializar. Elias Neto avalia como muito positiva a participação da cooperativa no evento e relatou o sucesso da farinha do Acre.

“A feira foi um sucesso, a procura pela farinha de Cruzeiro do Sul foi muito grande, algumas pessoas já conheciam nosso produto, outros já tinham ouvido falar, para um primeiro contato, considero que foi excelente, conseguimos vender bastante, mas o mais importante foi fazer nossa farinha se tornar ainda mais conhecida em todo o Brasil, visto que nessa feira tinha representatividade de todos os estados, para nós foi uma honra termos participado e representado as cooperativas do Acre”, disse.

Selo de identificação geográfica (IG)

A Cooperfarinha é a primeira cooperativa a se adaptar aos critérios e regulamentos para produzir farinha com o Selo de Identificação Geográfica (IG), a produção obedece a um caderno de especificações técnicas, exigências para obter o selo. Todas as unidades de beneficiamento são equipadas seguindo exigências e regramentos da Vigilância Sanitária no que se refere as boas práticas de fabricação.

O evento foi organizado pelo Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR) e da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), em parceria com a União das Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária do Estado da Bahia (Unicafes-BA). Estiveram presentes no evento o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, o diretor-presidente da Conab, Edegar Pretto, o vice-governador da Bahia, Geraldo Junior, o secretário estadual de Desenvolvimento Rural, Osni Cardoso, e o superintendente regional da Companhia na Bahia, Emanuel Carneiro.

Nesta edição, a Feira, que tradicionalmente traz os produtos dos 27 territórios de identidade da Bahia, inovou com espaços como a Tenda Brasil, realizado em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA), onde foram comercializados produtos de 32 empreendimentos da agricultura familiar, de diversas regiões do país.

Foram fornecidos por 59 agricultoras e agricultores familiares 59.974 kg de alimentos, tais como hortaliças, grãos, frutas e produtos elaborados como bolos, biscoitos e doces, para o Centro de Referência de Assistência Social – CRAS, do município de Umburanas/BA. O PAA é executado pela Conab com recursos do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS).

Texto: Andréia Oliveira

