Prefeitura de Assis Brasil realiza festa de confraternização para os servidores públicos do município

Como forma de agradecimento pelo empenho e dedicação de todos os servidores públicos, a Prefeitura de Assis Brasil realizou neste sábado, 16 de dezembro, uma grande festa de confraternização na chácara do Marcos Pontes, com sorteios de brindes, bingos, concurso de forró, show com cantores locais e um grande churrasco servido para todos os presentes.

Na avaliação do prefeito Jerry Correia, o evento é uma forma de externar a gratidão aos servidores que passam o ano todo trabalhando.

“Nós só chegamos até aqui porque existe uma dedicação de todos os servidores em todas as áreas, desde aqueles que varrem nossas ruas, ao médico, ao roçador, professor, a todos que cuidam para que possamos ter uma cidade cada vez melhor, nós confraternizamos para agradecer a todos pelo trabalho realizado durante o ano”, disse.

