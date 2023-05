Jovem de 18 anos é morto a tiros próximo de faculdade de medicina na cidade de Cobija

Por Alexandre Lima

Um jovem de aproximadamente 18 anos foi encontrado agonizando com ferimentos de tiros pelo corpo na noite desta segunda-feira, dia 15, na cidade de Cobija, capital do estado do Pando/Bolívia, por volta das 19:00 (horário do acre).

Segundo foi apurado por enquanto, o crime aconteceu em uma rua do Bairro Emanuel, parte alta da cidade, já próximo a faculdade de medicina Unitepc. O local onde aconteceu o crime seria uma rua de chão com pouca iluminação.

Segundo foi informado no local, moradores ouviram cerca de cinco disparos no local. Momento depois, foi localizado o corpo do jovem ainda com vida agonizando ao lado da rua, que morreu antes da chegada dos socorristas.

As autoridades policiais da Força Especial de Luta Contra o Crime – FELCC, isolaram o local e várias capsulas deflagradas, possivelmente de uma pistola foram recolhidas nas proximidades do corpo.

O corpo foi levado para o necrotério do hospital universitário Roberto Galindo, onde passaria por autópsia, identificado pelas autoridades policiais já estão realizando buscas pela redondeza afim de localizar possíveis suspeitos do homicídio.

Mais informações a qualquer momento.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp