Gladson assina ordem de serviço para recuperação da BR-364

Em uma videoconferência programada para a próxima terça-feira, 30, o governador Gladson Cameli (PP) se reunirá com o ministro interino dos Transportes, George Santoro, para assinatura das obras de recuperação da BR-364, no trecho entre Rio Branco a Cruzeiro do Sul.

Segundo o governo, a garantia foi dada ao gestor e ao secretário da Fazenda, Amarísio Freitas, por Santoro, na manhã desta sexta-feira, 26. Além disso, o Estado recebeu garantias para às obras de reconstrução do trecho, que devem ser iniciadas em 2024. A licitação da reconstrução deve ser realizada no inverno deste ano, para que as obras sejam iniciadas já nos primeiros dias do verão de 2024.

Sobre as boas notícias vinda do governo federal, Gladson ressaltou que as obras dará trafegabilidade aos acreanos. “Para mim é causa de vida. Infelizmente a estrada passou por muitos problemas nos últimos anos, mas nunca deixei de lutar para que o governo federal retomasse as obras, e hoje recebi a boa notícia do ministro interino Santoro, da assinatura das obras emergenciais de manutenção dos trechos mais críticos já neste verão”, destacou.

Já sobre a reconstrução da rodovia, o chefe do executivo lembrou que a pauta da BR-364 foi sua primeira reivindicação ao presidente Lula, antes mesmo de sua posse. Na ocasião, o presidente se comprometeu em ajudar e agora o Ministério dos Transportes, ao assinar a ordem de serviço para as obras, garante o cumprimento da promessa. “Sou grato ao presidente Lula. Sempre digo que governo independente das cores partidárias e que vou aonde for preciso para garantir o funcionamento da máquina pública e da infraestrutura necessária para o bom andamento da gestão. O presidente Lula e o ministro Renan Filho ouviram nossa reivindicação e as obras agora são realidade”, disse Cameli.

Gladson ainda reconheceu a falta de manutenção nos últimos anos, porém, agradeceu ao empenho do governo federal em solucionar a estrada que dá acesso à boa parte dos municípios acreanos. “Agora, é abrir a janela de sol no Acre, em meados de junho, e entrar com força total nos serviços. Vivemos na Amazônia. No Acre, não temos pedras e isso deixa a construção não só mais cara, mas também mais difícil, o que exige uma manutenção permanente. Infelizmente a manutenção não foi feita como deveria nos últimos anos, e isso prejudicou demais o tráfego para Cruzeiro do Sul. Mas, graças a Deus, vencemos a batalha mais difícil, que foi a liberação de recursos e licitação das obras pelo governo federal, e este verão será de muitas obras em todo o trecho”, concluiu.

