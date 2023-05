“Resultado da união da Bancada Federal” – dispara Alan Rick sobre assinatura da Ordem de Serviço para recuperação da BR-364

Senador agradeceu ainda o empenho do governo do estado, dos prefeitos do Juruá e dos deputados estaduais que também estiveram em Brasília unindo forças

Nesta terça-feira, 30, às 11h, a Ordem de Serviço para a recuperação dos trechos mais críticos da BR-364 será assinada e o Ministério dos Transportes convidou a bancada do Acre para a solenidade. O senador Alan Rick (União Brasil), coordenador da Bancada Federal do Acre, agradeceu a união dos colegas parlamentares na luta pela recuperação da estrada. “Foram muitas reuniões. Levamos imagens, números dos prejuízos econômicos, relatos de pacientes que fazem tratamento fora de domicílio, de caminhoneiros e sensibilizamos o Ministro dos Transportes, Renan Filho, e o superintendente do DNIT, Fabrício Galvão. A assinatura é resultado da união da Bancada Federal. Os prefeitos do Juruá, os deputados estaduais e o governo do estado também estiveram em Brasília unindo forças a essa luta.”- relatou o senador.

Após a assinatura da Ordem de Serviço, mais de 115 km serão recuperados, nesta etapa. São 53,5 km entre Rio Branco e o Riozinho do Andirá e mais 62 km entre o Rio Gregório e o Rio Liberdade. Este último trecho está sob decreto de situação de emergência, publicado no Diário Oficial da União em 02 de maio, deste ano.

Alan Rick também agradeceu ao ministro dos Transportes, Renan Filho, e ao superintendente do DNIT, Fabrício Galvão, “por abraçarem a causa do povo do Acre”.

Em março, após reunião com a Bancada Federal, o governo do estado e deputados estaduais, o ministro Renan Filho fez o anúncio de R$ 600 milhões para obras de recuperação e reconstrução da BR-364/AC, com promessa de aplicação imediata de R$ 160 milhões.

O deputado federal coronel Ulysses (União Brasil) fez coro com o líder da Bancada. “Grande vitória de toda a Bancada Federal em prol da BR-364. A união e o empenho incansável de todos os Deputados Federais e Senadores foi o fator fundamental para que o Governo Federal liberasse os recursos financeiros da obra, e, por meio do Ministro dos Transportes Renan, finalmente teremos na próxima terça-feira a assinatura da ordem de serviço para recuperação da BR-364. Não há vitória sem luta e quem ganha é o povo acreano.” – completou.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp