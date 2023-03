Gladson visita a fronteira e vê de perto a situação de Brasileia e Epitaciolândia

Alexandre Lima

O governado do Acre, Gladson Cameli, juntamente com a vice-governadora Mailsa Assis, além de alguns secretários estaduais, estiveram na fronteira do Acre para ver de perto a cheia do Rio Acre que atingiu os municípios de Brasiléia, Epitaciolândia e Assis Brasil.

Gladson Cameli esteve na Sala de Monitoramento da Defesa Civil, localizada ao lado do Centro Cultural, para ver o trabalho realizado por toda as equipes envolvidas para ajudar os munícipes atingidos pela cheia.

Brasiléia registrou nível próximo à 14 metros nas últimas horas, mas, existem informações que o rio possa dar os primeiros sinais de vazante a partida da noite desta terça-feira (28), e durante a quarta-feira (29). Assis Brasil registrou pouco mais de 12 metros e já se encontra abaixo de 6 metros atualmente.

O governador foi recebido pela prefeita Fernanda Hassem, deputado Tadeu Hassem, o vice-prefeito de Epitaciolândia, Professor Soares, representantes do município de Assis Brasil e demais autoridades da regional convidados.

Gladson Cameli demonstrou sua solidariedade já se antecipando no envio de ajuda aos municípios, como colchões, sacolões e produtos de limpeza que já estão sendo distribuídos aos moradores que foram tiveram de sair de suas casas e se encontram em locais de acolhimento.

Prefeita Fernanda Hassem e o deputado Tadeu Hassem, agradeceram o apoio que vem recebendo do Estado, “Quero agradecer a agilidade do governo em nome do governador. Aqui não temos bandeiras partidárias e sim acreanos que estão sofrendo com o poder da natureza… qualquer ajuda do governo estadual e federal será muito bem vinda”, destacou a gestora.

Na ocasião, Gladson Cameli anunciou o repasse de meio milhão de reais do estado a serem divididos aos municípios afetados. Após o encerramento, o governador e comitiva foram visitar pontos afetados pela cheia do Rio Acre

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp