Golpe no Instagram e Facebook usa perfil de vítima para anunciar ofertas falsas a seguidores no Acre; Veja como se proteger

Por Jonys David (Ceara)

Perfis no Instagram e Facebook no Acre têm se tornado alvos de criminosos que se utilizam de um arsenal de técnicas para roubar as contas e induzir seguidores a fazerem transferências, geralmente por Pix.

Depois de invadir o perfil de um alvo, os golpistas usam iscas muito parecidas para tentar ganhar dinheiro: eles fazem stories se passando pelo dono da conta avisando que um parente está se mudando do Brasil e, por isso, está vendendo alguns itens como eletrodomésticos ou eletrônicos. Os preços são baixos porque a pessoa precisa agilizar a saída do país.

Em outras roupagens, os golpistas anunciam celulares a preços baixos que supostamente foram trazidos por algum parente dos Estados Unidos ou perfis que se passam por estabelecimentos comerciais enviam mensagens oferecendo vantagens, como sorteios ou promoções.

Os interessados entram em contato por direct (as mensagens privadas da rede social) e perguntam como podem combinar a compra. O criminoso, então, envia uma chave Pix e pede o comprovante – após o pagamento ser efetuado, o golpista bloqueia a vítima. Se questionado pela possibilidade de retirar o equipamento pessoalmente, não responde.

Esta modalidade de golpe tem feito diversas vítimas no Acre, prejudicando tanto aqueles que acreditam nas ofertas quanto o dono do perfil, que nada tem a ver com as postagens e teve seu perfil roubado por criminosos.

Para combater esses tipos de golpes, especialistas em segurança cibernética recomendam ativar a autenticação de dois fatores. Esta etapa de segurança adicional requer que, além de inserir a senha, o usuário forneça um código de acesso enviado para um aplicativo instalado no celular.

A ativação da autenticação de dois fatores pode ser feita seguindo os seguintes passos no Instagram:

Acesse as Configurações do Instagram. Toque na opção “Segurança” e, em seguida, “Autenticação de dois fatores.”

É importante observar que a opção de autenticação por SMS não é recomendada, pois os criminosos podem usar métodos alternativos para roubar perfis.

Além disso, as vítimas de golpes no Instagram devem ficar atentas a possíveis invasões de suas contas de e-mail ou números de telefone, que podem ser usados pelos criminosos para acessar outras contas online.

Para evitar cair em golpes, nunca clique em links desconhecidos, não compartilhe códigos de acesso recebidos por e-mail, SMS ou WhatsApp, e desconfie de publicações que ofereçam produtos ou serviços a preços muito abaixo do mercado.

A recuperação de uma conta após um ataque pode ser um processo demorado, tornando a prevenção a melhor abordagem para evitar cair em golpes. A equipe do jornal Oaltoacre aconselha: “Jamais compartilhe nenhum link, nenhum código.”

As autoridades locais também estão cientes desses golpes e estão investigando casos semelhantes. Para obter ajuda no processo de recuperação de uma conta do Instagram, os usuários devem entrar em contato diretamente com a plataforma e seguir as orientações fornecidas na Central de Ajuda.

Lembre-se sempre de que a segurança online é uma responsabilidade compartilhada, e estar informado sobre essas ameaças e como evitá-las é fundamental para manter sua presença online protegida. Esteja atento e tome medidas proativas para garantir a segurança de suas contas nas redes sociais.

