Governo do Estado opera cerca de 100 pacientes neste fim de semana

O feriado prolongado rendeu para a equipe multidisciplinar do Opera Acre. Em mais uma edição do programa neste final de semana, cerca de 100 pacientes saíram da fila de espera para cirurgias eletivas no estado. Os procedimentos foram realizados simultaneamente em Brasileia, Cruzeiro do Sul, Plácido de Castro e Senador Guiomard.

Promovido pela Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), o Opera Acre tem por objetivo agilizar o atendimento e reduzir as filas reprimidas por cirurgias eletivas no estado.

Os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) dessas localidades foram assistidos com as cirurgias de laqueadura, proctológicas, ginecológicas e cirurgias gerais. Foram beneficiados, também, pacientes dos municípios de Assis Brasil, Acrelândia, Capixaba, Epitaciolândia e Xapuri.

O programa representa um esforço coordenado para atender às necessidades médicas de forma mais pronta e eficiente. A chefe da Regulação de Cirurgias da Sesacre, Shirley Nascimento, afirma ser indiscutível a relevância desse projeto no contexto da saúde pública local.

“Nossa prioridade é beneficiar os pacientes que aguardam na fila de espera do Sistema Único de Saúde. E o Opera Acre é um passo crucial para garantir que os serviços de saúde cheguem a todos os cantos do estado”, disse.

