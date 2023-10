Projeto Social e Cultural beneficia centenas de Crianças em Epitaciolândia

Por Jonys David (Ceara)

No último sábado, o município de Epitaciolândia testemunhou um evento inspirador que trouxe alegria e diversão para centenas de crianças de comunidades carentes. Amigos, familiares e artistas culturais se uniram em prol de uma causa nobre, graças ao incansável trabalho do coletivo “Amigos do Bem” e sua idealizadora, Enage Peres.

O evento ocorreu na quadra do bairro Liberdade e celebrou o Dia das Crianças de uma maneira única. Para Enage Peres, a idealizadora do projeto, essa é uma oportunidade única de realizar um trabalho social feito com amor. O que começou como um modesto sonho cresceu e se transformou em uma iniciativa que já beneficiou centenas de crianças de diversas comunidades. A gratidão de Enage é evidente, à medida que ela expressa seu agradecimento a Deus por ter a oportunidade de criar mais um dia especial para as crianças.

O evento proporcionou uma ampla gama de atividades para as crianças. Houve brincadeiras, pula-pula, desenhos, pintura artística, um torneio de futsal empolgante e, é claro, deliciosas guloseimas como pipoca, geladinho e cachorro-quente. A festa teve como objetivo resgatar brincadeiras tradicionais e valorizar o desenvolvimento das crianças. É um lembrete de que, em meio a um mundo cada vez mais digital, é fundamental dar espaço para as brincadeiras ao ar livre e para a interação com outras crianças.

Esta iniciativa deve servir como um exemplo inspirador para outras pessoas interessadas em se envolver em projetos sociais e contribuir para a transformação positiva de suas comunidades. Através do poder da união e da solidariedade, podemos fazer a diferença, tornando o mundo um lugar melhor, especialmente para as crianças, que representam o nosso futuro. Projetos como o “Amigos do Bem” não só trazem alegria para as crianças, mas também ajudam a construir uma base sólida para um futuro mais brilhante, cheio de oportunidades e esperança.

