Inimputável: Acusada de matar jovem e esfaquear duas pessoas não será levada a júri popular

FONTE: oaltoacre.com

Rayane da Costa Brilhante, denunciada por homicídio e dupla tentativa de assassinato, foi considerada inimputável e não vai responder pelos os crimes em júri popular.

A decisão é do Juiz da 2ª Vara do Tribunal do Júri e Auditória Militar Alesson Braz.

O magistrado acatou parecer do Mistério Público do Acre e da defesa da acusada e, estabeleceu a absolvição sumária da ré. Mas com a aplicação de medida de segurança.

Foi determinado pela justiça internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou na falta da unidade especializada, em outro estabelecimento indicado pelo Juiz da Vara de Execuções Penais.

Edlyn Vitória da Silva Bezerra, de 18 anos, foi morta a facadas a jovem, por ciúmes.

De acordo com o laudo do exame de incidente de insanidade mental, na data do crime, Rayane da Costa, tinha incapacidade completa e de auto determinação de entender o ato que praticava.

De acordo com a denúncia, na madrugada de 29 de maio do ano passado, Rayane da Costa invadiu um clube, localizado no Bairro Canaã e matou a facadas a jovem Edlyn Vitória da Silva Bezerra, de 18 anos.

Durante o ataque de fúria, a acusada feriu o ex-namorado Davi Ribeiro Bessa e a jovem Laísa Ingrid Oliveira.

O crime teria sido motivado por ciúmes por parte da ré.

Consta ainda na decisão que Rayane deve ser mantida na unidade prisional, em que se encontra recolhida, para a garantia da ordem pública.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp