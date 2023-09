Polícia Civil prende homem com maconha turbinada dentro da bota na Estrada da Borracha

Por Alexandre Lima

Polícia Civil prende homem transportando droga escondida dentro da sua própria bota no município de Xapuri

Na manhã desta quinta-feira, dia 31, um homem identificado pelas iniciais C. A. R. C., de 35 anos, foi preso em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas, por agentes da Polícia Civil que realizavam ronda de rotina nos limites do município.

O suspeito foi abordado pela equipe de investigação quando transitava num veículo coletivo na Estrada da Borracha, no município de Xapuri que dá acesso a cidade, transportando certa quantidade de maconha adulterada, tipo ‘skunk’, com o objetivo de comercialização no município.

Segundo foi informado, o detido já vinha sendo investigado. Após o flagrante, foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Xapuri e o Dr. Erick Maciel, Delegado Coordenador da Região do Alto Acre, lavrou o Auto de Prisão em Flagrante por tráfico de drogas.

“Os investigadores, após intenso trabalho, conseguiram abordar o suspeito com maconha skunk na bota durante barreira realizada na Estrada da Borracha”, disse o Dr. Erick Maciel ao ressaltar o trabalho dos policiais civis de Xapuri.

