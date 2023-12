Operação conjunta resulta na prisão de suspeito de execução em Brasiléia

Por Jonys David (Ceara)

Na madrugada desta quarta-feira, 29, uma operação coordenada entre o Grupo Especial de Fronteira (GEFRON), Grupo de Intervenção Rápida e Ostensiva (GIRO) e a Polícia Militar resultou na prisão de indivíduos ligados a uma execução ocorrida no bairro Leonardo Barbosa.

A execução ocorreu por volta das 2h40 desta quarta-feira, dia 29, no referido bairro, sendo posteriormente atribuída a uma facção criminosa rival. As forças de segurança da região fronteiriça foram acionadas, incluindo a Polícia Civil e o GEFRON. As investigações levaram a informações sobre indivíduos armados patrulhando a parte alta da cidade de Brasileia.

Durante a tarde, uma equipe do GIRO recebeu informações sobre dois suspeitos em uma motocicleta realizando patrulhamento na área do ramal do Nazaré. Ao tentar abordá-los, os suspeitos empreenderam fuga, resultando em uma perseguição que culminou na captura de um indivíduo armado, o outro se evadiu. A motocicleta apreendida foi identificada como o veículo utilizado na execução no bairro Leonardo Barbosa.

Dando continuidade às diligências, mais três suspeitos foram capturados, incluindo o autor do homicídio. Com este, foi apreendido um revólver calibre 38, marca Taurus municiado, alegadamente utilizado no crime. No momento da apreensão, todas as armas estavam municiadas e prontas para uso, sendo que um dos suspeitos chegou a apontar a arma em direção à equipe policial, mas desistiu de disparar.

Ao todo, foram apreendidas três armas sendo elas: uma arma de fabricação caseira para o calibre 22, uma escopeta 36 modificada e revólver Taurus 38. Juntamente com as armas foi preso Eduardo Gabriel da Silva Gomes, principal acusado de ter matado Lucas Santoa, e mais três menores de idade.

Os quatro suspeitos, juntamente com as armas, munições e a motocicleta, foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Brasiléia. O delegado plantonista irá tomar as devidas providências legais. A rápida ação das forças de segurança resultou na prisão dos envolvidos sem a necessidade de força letal.

