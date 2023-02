PAI QUE MATOU O FILHO DORMINDO TEM PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NO ACRE

“Crime ocorreu na zona rural de Epitaciolândia, na última segunda-feira”

TIÃO MAIA ,CONTILNET

08 DE FEVEREIRO DE 2023

O trabalhador braçal Joaquim Josimar da Silva, de 55 anos, acaba de ser transferido da Delegacia de Polícia Civil de Epitaciolândia para o presídio estadual Francisco ‘Oliveira Conde, em Rio Branco.

Veja mais: Pai mata o próprio filho com tiro na cabeça enquanto ele dormia no interior do Acre

O homem é acusado de matar, com um tiro de espingarda no rosto, o próprio filho Gerivan Mesquita Gomes, de 40 anos, enquanto este dormia no sofá da casa da mãe, que também era espancada pelo ex-marido. O crime ocorreu na última segunda-feira (6).

A rixa entre pai e filho era exatamente porque Gerivan sempre defendia a mãe das agressões do próprio pai. Tomado de ódio, Joaquim Josimar matou o filho com tiro à queima roupa e fugiu para casa de um vizinho, onde comunicou o crime. O assassinato foi registrado no ramal Mato Grosso, na zona rural de Epitaciolândia.

Em audiência de custódia na manhã desta quarta-feira (8), Joaquim Josimar teve a prisão em flagrante convertida para preventiva e transferido para Rio Branco. O acusado confessou o crime.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp