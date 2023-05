Prefeitura promove torneio de futevôlei e futebol de areia com mais de 100 atletas inscritos

Por wesley cardoso

O final de semana foi recheado de eventos esportivos, sendo aqui na zona urbana e também na zona rural de Epitaciolândia.

A prefeitura através da Secretaria Municipal de cultura e Esporte tem desenvolvido diversas programações com vários torneios e campeonatos.

No sábado (13/05) foi realizado torneio de futebol de areia masculino e feminino, com a participação de 4 equipes femininas, tendo como campeã o time do José Hassem e vice-campeã equipe do Rubicon, já no masculino foram 09 equipes inscritas, a equipe campeã foi Juventude e vice campeã Los Piti.

Na areia contou com a participação de 30 equipes, envolvendo mais de 100 atletas em ambas as categorias.

No futevôlei os campeões foram a dupla Maricildo e Tarcísio, no futebol de areia feminino a equipe José Hassem foi a campeã e no masculino o time Juventude ficou com o primeiro lugar.

O Prefeito Sérgio Lopes acompanhado do Secretário Joãozinho Ferreira e do diretor de Esportes Reggis Silva estiveram acompanhando as atividades.

“Estamos incentivando todas as práticas esportivas, a fim de cria oportunidade para nossa juventude, além disso o esporte é uma opção de lazer para as famílias que vem prestigiar nossos desportistas. ” Destacou Sérgio Lopes.

No domingo (14/05), foi realizada a semifinal do campeonato do km 20, com os seguintes resultados: São Cristóvão 03 X 00 Juventude e Flamenguinho Xapuri 03 X 00 Imperial FC.

