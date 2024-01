Rio Tarauacá ultrapassa cota de transbordamento e água invade quintais

O Rio Tarauacá, situado no município de mesmo nome, no interior do Acre, aumentou o seu nível em 2,25m em 24 horas e ultrapassou a cota de transbordamento, medindo 9,75m às 6h desta segunda-feira, 22, de acordo com informações da Defesa Civil municipal.

O coordenador da Defesa Civil de Tarauacá, subtenente João Luiz Melo Gonzaga, ressaltou que ontem (21) o rio Tarauacá mediu 7,5m, o que dá uma ideia da subida rápida no nível das águas em razão das chuvas alertadas nesse domingo pelo Instituto Nacional de Meteorologia.

Apesar disso, não há solicitações para a retirada de moradores. “Aqui as famílias começam a sair quando o rio mede por volta dos 10,30m. Temos alguns quintais com água e o Plano de Contingência foi acionado, mas os serviços básicos estão normais”, disse Gonzaga.

A Defesa Civil publicará uma nova medição do rio Tarauacá ao meio-dia.

