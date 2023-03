“Já saí vacinado” – Senador Alan Rick prestigia vacinação no Terminal Urbano

O senador Alan Rick (União/AC) esteve ao lado do secretário estadual de Saúde, Pedro Pascoal, na abertura da primeira campanha de vacinação para Pessoas com Deficiência realizada neste sábado, 4, no Terminal Urbano, em Rio Branco.

As equipes estiveram com a oferta de 17 tipos de vacinas no Terminal Urbano e também no Centro de Referência (CRIE) para Imunobiológicos Especiais e no domingo estarão apenas no CRIE, de 8h às 17h.

O senador Alan Rick aproveitou para tomar a quarta dose da vacina contra a Covid-19 e também a vacina contra a Influenza/Gripe. “O secretário Pedro Pascoal e toda a equipe da Sesacre estão de parabéns. Estão, no final de semana, vacinando a nossa população nessa campanha tão importante com foco nas pessoas com deficiência, mas, atendendo também a todos que chegam para atualizar o esquema vacinal, como foi o meu caso. Já saí vacinado. E em um local que facilita o acesso da população que é, aqui, o terminal.” – disse o senador.

“É a primeira ação destinada para pessoas com deficiência no estado do Acre. A população confiou e aderiu a essa ação do Estado em parceria com todos os municípios. É a abertura da campanha de vacinação a nível ministerial e agora que os municípios assumam e a gente estenda essa campanha e consiga vacinar e previnir as doenças da melhor forma possível.” – colocou o secretário estadual de Saúde, Pedro Pascoal.

