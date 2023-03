Saúde realiza Capacitação Ortopédica para servidores do Hospital das Clínicas de Brasileia

A Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), realizou no último final de semana uma Capacitação de Imobilização Ortopédica para os técnicos em enfermagem do Hospital das Clínicas Raimundo Chaar, em Brasileia.

Curso de Imobilização Ortopédica para os técnicos em enfermagem. Foto: cedida

A capacitação foi realizada pelo Núcleo de Educação Permanente (NEP) da Sesacre nos dias 24, 25 e 26, e totalizou 100 horas, teoria, prática em laboratório e prática hospitalar, profissionalizando 21 técnicos em enfermagem na área ortopédica.

O curso foi ministrado pelos profissionais Rones Carvalho e Ivan Santana. Foram ofertadas vagas para Brasileia, Assis Brasil e Xapuri.

Capacitação foi realizada pelo Núcleo de Educação Permanente (NEP). Foto: cedida

O gerente de Assistência em Saúde, Gilberto Magalhães, ressaltou a importância da capacitação: “Estamos intensificando as capacitações para os profissionais do hospital. Por meio do NEP, ofertamos o curso de capacitação ortopédica para habilitar profissionais técnicos a realizar procedimentos de gesso. Isso aumenta a capacidade de realização desse tipo de técnica nos municípios do Alto Acre”.

