Após reunião, Jarude recebe liberação e anuncia saída do MDB

O deputado estadual Emerson Jarude já não integra mais o MDB. O anúncio foi feito pelo parlamentar por meio de suas redes sociais após reunião com a cúpula do partido na manhã desta segunda-feira (3).

“Acabo de sair da minha última reunião com o MDB onde fui informado que seguirão com Marcus Alexandre e que estou livre para sair do partido”, escreveu.

A saída ocorre após votação unânime da diretoria do partido. Jarude afirma que recebeu a liberação com tranquilidade entendendo que manteve os seus princípios e fiel às suas convicções.

