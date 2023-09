Marcha das Mulheres em Brasileia encerra Programação do Agosto Lilás no município

Encerrando as programações alusivas ao mês de combate à violência contra as mulheres (Agosto Lilás), a Prefeitura de Brasiléia, por meio da secretaria de assistência social e Organismo de Políticas para as Mulheres (OPM), realizou a passeata: “ Mulher, você não está sozinha”.

A atividade, que reuniu diversas mulheres do município, saiu do Centro Especializado de Atendimento à Mulher (CEAM), e percorreu às ruas, com parada na Praça Hugo Poli.

Durante o Agosto Lilás foram realizadas palestras e ações educativas e informações na zona rural e na cidade e no rádio sobre a programação para conscientizar as mulheres da importância de denunciar os diversos tipos de violência contra elas.

Estiveram presentes o Vice-Prefeito de Brasiléia, Carlinhos do Pelado, Suly Guimarães Gerente de Organismo de Política para as Mulheres (OPM), Geisiane Rolim, Coordenadora do Centro Especializado de Atendimento A Mulher em Situação de Violência ( CEAM), da Secretaria Estadual da Mulher no Alto Acre, Vice-Presidente da Câmara de vereadores, Arlete Amaral, Vereadores Elenilson Cruz, Jorge da Laura, Secretários e Equipe Municipal, além das mulheres e homens que participaram da atividade.

A Rede de Proteção à Mulher em Brasileia é formada pelo Organismo de Política para as Mulheres (OPM), Centro Especializado de Atendimento à Mulher em Situação de Violência (SEAM), Prefeitura de Brasileia.

