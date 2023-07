Ação Rápida – Policia Civil e CORE recuperam moto furtada em Brasileia no noite de sabado para domingo

Em uma ação rápida da Policia Civil de Brasiléia e Integrantes do CORE, foi possível recuperar uma moto que havia sido furtada na noite de sábado para domingo 23/07/2023, na ocasião dois indivíduos furtaram uma motocicleta tipo Biz que estava estacionada em uma das vias do bairro Ferreira Silva no município de Brasiléia.

A ação dos autores ocorreu às 01:20h e a vítima saiu em seguida e percebeu que sua motocicleta havia sido subtraída, mesmo travada. Com a notícia do fato, policiais da Delegacia de Brasiléia juntamente com integrantes da CORE, conseguiram identificar os dois suspeitos, bem como recuperar a motocicleta que estava escondida em uma residência no bairro Marcos Galvão.

Um dos suspeitos já foi interrogado pela autoridade policial e o veículo restituído ao seu proprietário. Posteriormente a investigação será encaminhada ao Ministério Público para a devida propositura da ação penal.

