Motociclista envolvido em acidente em Brasiléia não é habilitado e estava em alta velocidade

Por Alexandre Lima

O acidente envolvendo uma moto e uma caminhonete na noite deste domingo, dia 31, onde deixou o condutor da moto com um corte na perna direita, teve outro desdobramento após a chegada de agentes do 5º Cifitran no local, além da aquisição de imagens de um sistema de segurança.

As imagens mostram a violência do impacto da moto na caminhonete, quando tentava acessar a Avenida Rui Lino saindo da rua Generalíssimo Deodoro. O jornal oaltoacre conseguiu obter cópia do documento feito pelo agente de trânsito, onde foi registrado que Sandro Rodrigues Salino, de 39 anos, estava transitando sentido bairro/centro em sua moto de placa boliviana, placa NF 0486 com farol apagado, além do mesmo não ser habilitado.

O condutor da caminhonete identificado como Solimar Gonçalves Ferreira, de 51 anos, não teria percebido a motocicleta que estaria em alta velocidade ao tentar acessar a Avenida. O impacto ocorreu no lado direito para-choque frontal, onde ocasionou o ferimento na perna de Sandro.

Ainda no documento, consta que não houve entendimento entre as partes, ficando o caso a cargo das autoridades tão logo sejam acionadas. Após o acidente, o motorista da caminhonete ficou no local para dar esclarecimentos as autoridades, enquanto Sandro foi socorrido por uma equipe do 5º Batalhão dos Bombeiros e levado ao hospital.

Veja vídeo do acidente.

