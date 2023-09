Polícia Civil e Penal resgatam criança sequestrada pelo próprio pai em Epitaciolândia

Por Alexandre Lima

Epitaciolândia – A Polícia Civil de Epitaciolândia recebeu uma denúncia alarmante de um sequestro envolvendo uma criança, quando estava saindo da escola, envolvendo seu próprio genitor.

O pai deixou uma carta preocupante para familiares da mãe da criança, indicando sua intenção de cometer um ato extremo, tirando a vida do filho caso fossem atras.

Imediatamente, uma equipe de investigadores da Polícia Civil, com o apoio crucial da Polícia Penal, sob a coordenação do Delegado Eustáquio, deu início a uma operação de busca e resgate para localizar a criança desaparecida.

Por volta das 15 horas, a equipe policial conseguiu rastrear a localização do pai e da criança até uma propriedade rural situada no Ramal Fontenelle, na zona rural de Epitaciolândia.

Ao se aproximarem da propriedade, o pai percebeu a presença das autoridades, fugiu às pressas, abandonando seu próprio filho. A ação rápida e coordenada das forças de segurança, permitiu que a criança fosse resgatada em segurança pela Polícia. Felizmente, a criança encontra-se bem e foi entregue aos cuidados de familiares.

As autoridades estão investigando o caso com o devido rigor, buscando entender os motivos por trás desse ato de sequestro e ameaças extremas por parte do pai. A comunidade de Epitaciolândia, aliviada com o resgate da criança, agora aguarda por mais informações sobre o desenrolar desse incidente.

