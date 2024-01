Recuperação de bueiros em pontos críticos: Prefeitura de Brasiléia age em resposta às chuvas intensas

Por Alexandre Lima

A Prefeitura de Brasiléia, por meio da Secretaria Municipal de Obras, intensificou seus esforços na recuperação de bueiros em pontos críticos ao longo do ramal do KM 52. A ação visa atender a uma demanda urgente provocada pelas fortes chuvas que assolam a região do Alto Acre durante a estação de inverno.

As equipes de obras estão empenhadas em fortalecer as estruturas dos bueiros, tornando o tráfego de veículos mais seguro para a população da zona rural. O Secretário de Obras, Francisco Lima, pessoalmente supervisionou as operações, visitando a entrada do ramal do KM 52, onde as chuvas causaram danos significativos.

A situação exigiu uma resposta ágil da equipe, que está trabalhando rapidamente na reestruturação dos bueiros em pontos críticos. O secretário destacou a importância desse esforço para garantir a segurança dos moradores da área rural, ressaltando que a ação está alinhada com a demanda expressa pela Prefeita Fernanda Hassem.

Diante do desafio imposto pelas condições climáticas adversas, a Prefeitura reforça seu compromisso em priorizar as necessidades da população e em agir proativamente para minimizar os impactos causados pelas condições meteorológicas extremas.

A recuperação dos bueiros representa mais um passo no sentido de proporcionar mobilidade segura e eficiente para os residentes da região.

