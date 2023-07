Mulher morre em acidente de moto no mesmo lugar que marido faleceu há 4 anos

Uma idosa de aproximadamente 80 anos, identificada apenas como Ângela, morreu em um acidente entre duas motos, no KM 7 da BR-317, na saída do município de Epitaciolândia, nesta segunda-feira, 3.

A pessoa que estava na outra moto ficou gravemente ferida e foi encaminhada para o hospital do município.

Segundo informações, a vítima trafegava no sentido Epitaciolândia/Rio Branco, quando foi desviar de um buraco e colidiu com outra motocicleta. Ângela morreu no mesmo local onde seu marido faleceu após um acidente há cerca de quatro anos.

