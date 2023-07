Primeira noite de Carnavale supera expectativa e bandas regionais animam foliões

Por Alexandre Lima

A organização do Carnavale 2023 com certeza está de parabéns. Os foliões lotaram a praça Ugo Poli no centro da cidade e o cantor Álamo Kario marcou sua presença em mais uma edição, abrindo oficialmente a festa, sendo o único cantor que esteve em todas os carnavais fora de época de Brasiléia.

Muitos foliões estão sendo esperados para este sábado, dia 1º de julho, quando a banda baiana Jamil e Umas Noites, estará se apresentando. Estão sendo esperados muitos turistas de cidades vizinhas como Xapuri, Assis Brasil, Rio Branco, Epitaciolândia, dobrando o número de foliões na praça.

O governador do Acre, Gladson Cameli é uma das presenças esperadas no evento, juntamente com muitos políticos convidados para o evento. O Carnavale é um dos maiores eventos que já está inserido no calendário de festas no Acre, sendo esperado no meio de cada ano.

a prefeita Fernanda Hassem falou das barreiras enfrentadas no início do ano com a enchente, mas, que o município precisava de um evento para aquecer o mercado nas mais diversas áreas. “Quero agradecer a parceria com o governo do Estado, na pessoa do governador Gladson Cameli, que sempre está de abraços abertos para ajudar, do deputado Tadeu Hassem, Ambev, além dos muitos patrocinadores que estão aqui conosco”, destacou.

Vários meios de comunicação como o ac24horas, Contilnet, TV Rio Branco, entre outros da capital e local, vieram fazer a cobertura. Veja imagens e entrevista da primeira noite.

