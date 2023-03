Prefeitura de Brasiléia garante alimentação para centenas de famílias atingidas pela alagação

Desde a última sexta-feira, 24, a Prefeitura de Brasiléia montou verdadeira força-tarefa para garantir a alimentação das pessoas atingidas diretamente pela enchente na cidade, tanto os desabrigados como a equipe que trabalha diretamente na Operação Enchente em Brasiléia, que inclui equipe municipal e representante de órgãos ligados ao Comitê de Crise.

São as famílias alojadas nos abrigos e moradores que tiveram perdas materiais e ficaram impossibilitados de cozinhar, contando, nesse período, com ajuda do Poder público.

A Prefeita Fernanda Hassem afirma que a distribuição dessas refeições é uma das iniciativas emergenciais que busca suprir as necessidades das famílias atingidas.

A secretaria de Assistência social e Defesa civil contabilizou 497 famílias desabrigadas e quase 9 mil atingidas até o momento.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp