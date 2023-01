No Acre, homem mata o próprio irmão por herança

Por Noticias da Hora

Um tragédia familiar ocorreu na terça-feira, 17, na zona rural de Sena Madureira. Denilson Costa de Souza, de 47 anos, foi morto pelo próprio irmão, Dangelo Costa de Souza, por conta de uma disputa por herança de terras.

De acordo com a polícia, o crime ocorreu no Seringal Piedade, às margens do Rio Purus. Na segunda-feira, 19, o criminoso feriu outro irmão, Raimundo Costa, de 38 anos, com um golpe de facão na cabeça, quando foi tirar satisfações sobre a questão, a herança dos pais.

Um vídeo mostra Denilson e Dangelo, brigando e a vítima sendo executada.

Após matar o irmão, que era casado e tinha um filho de 13 anos, o criminoso posou para uma foto exibindo o corpo de Denilson como se fosse um troféu’.

Ainda segundo os policiais, os irmãos já estavam em briga judicial pelas terras havia dois anos. Após o assassinato, Dangelo fugiu e ainda não foi localizado. A Polícia Civil segue em busca de prender o acusado.

