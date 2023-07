Nova Rainha e Princesa do Rodeio 2023 são escolhidas em noite de festa em Rio Branco

Por Agência Acre

Centenas de pessoas acompanham a coroação da Rainha do Rodeio 2023. Regional do Alto Acre é destaque novamente

Com uma grande festa sertaneja em frente ao Palácio Rio Branco, na capital acreana, centenas de pessoas acompanharam a coroação de Lohana Martins como a Rainha do Rodeio da Expoacre 2023 e Maiane Sobrinho como Princesa, neste domingo, 23.

O concurso que elegeu a nova realeza contou com o apoio do governo do Acre, Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola (Acisa), Secretaria de Empreendedorismo e Turismo (Sete), Associação dos Colunistas do Acre (Acos) e Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae/AC), além de empresas parceiras e fazendas.

Soberana em 2022, Sarah Aiache passou a faixa com orgulho para a nova realeza representante da empresa parceira da festa, Atacadão do Celular. A nova Rainha do Rodeio recebeu ainda o prêmio de R$3 mil da Acisa e presentes de empresas parceiras.

“Eu não tenho palavras para descrever. Eu era a atual princesa mas não desisti do meu sonho e passei um ano trabalhando. É muito emocionante para mim. É um sonho que estou realizando”, comemorou a Rainha do Rodeio da Expoacre 2023.

O concurso também coroou Maiane Sobrinho como Princesa do Rodeio. A representante da Fazenda Bom Retiro recebeu a premiação no valor de R$2 mil da Acisa e regalos de empresas parceiras.

“Eu descontei na passarela tudo o que eu senti esses dias. Foi choro e alegria, tudo ao mesmo tempo, e no final deu tudo certo. Não conquistei o primeiro lugar e fiquei em segundo, mas sou grata por tudo”, afirmou a Princesa do Rodeio.

As finalistas disputaram provas como o toque do berrante e estoura-muxinga, feito com o estalo do chicote. Jurado no concurso, o influencer Pablo Charife explicou que o conjunto performado pelas finalistas foi fundamental para a escolha daquela que representa a Expoacre 2023.

Parcerias de sucesso

Além do apoio institucional, as empresas Ipê Empreendimentos, Auto Posto Amapá, Atacadão do Celular e Du Norte Concessionária Renault enviaram candidatas para a final do concurso. A produção também teve o patrocínio dos empreendimentos Stanley Hair, Agroboi, Sem Fronteiras, Zé Lopes e Unimed.

Representando as fazendas Diamante, Soberana, Capixaba, Itaituba, Bom Retiro e Nova Era, seis finalistas disputaram o título de nova Rainha do Rodeio. Os municípios de Sena Madureira, Rodrigues Alves, Capixaba, Plácido de Castro, Xapuri e Cruzeiro do Sul também enviaram representantes para a disputa do título.

“É sempre uma alegria contribuir para essa festa tradicional que escolhe a representante da Cavalgada e da Expoacre 2023. É uma linda festa, feita com o apoio do Estado, da nossa secretaria e parceiros”, declarou o secretário de Empreendedorismo e Turismo, Marcelo Messias.

“Estamos há 23 anos promovendo o concurso e expandindo. Além das dez finalistas da capital, tivemos seis representantes dos municípios. É um evento sensacional e que está crescendo cada vez mais”, celebrou um dos organizadores, Gigi Hanan.

Expoacre 2023

Após a coroação, a Rainha do Rodeio abre alas da Cavalgada de abertura da Expoacre 2023, no próximo sábado, 29, em Rio Branco. A previsão é de que a feira agropecuária supere as edições anteriores. “Temos um trabalho de cada vez mais melhorar a Expoacre, em um momento inovador e tecnológico. Vamos fazer a melhor feira de todos os tempos”, enfatizou o secretário de Governo, Alysson Bestene.

Presente no evento, a secretária de Comunicação Nayara Lessa apreciou o desfile das musas finalistas acompanhada dos secretários de Governo, Alysson Bestene; de Indústria, Ciência e Tecnologia, Assurbanipal Mesquita; e de Agricultura, Luiz Tchê.

