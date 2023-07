Núcleo de Educação de Brasiléia realiza evento na área da ciência

O Núcleo de Educação de Brasiléia, Departamento de Inovação e Mídias Digitais da SEE, os gestores das escolas KJK e Graça Rocha têm a honra de convidar para mais uma programação da 9ª Edição da Amostra Viver Ciência Intinerante no Alto Acre que acontecerá no dia 19 a abertura oficial às 7h30min.

Com esta jornada, o Governo do Acre e seus parceiros investem na força jovem para a garantia de um futuro com mais ciência, tecnologia e inovação.



A Viver Ciência Itinerante, nesse diálogo de saberes entre o científico e o cotidiano, traz uma programação diversificada, com atividades apresentadas de forma lúdica e criativa. Neste evento teremos ações como: contação de histórias, exposição de trabalhos científicos, apresentações culturais, atividades de experimentação científica, sala de realidade virtual, e sessões no planetário que certamente, irão despertar o interesse do público infanto-juvenil e adulto, pela ciência e tecnologia.

Venha participar e interagir neste mundo criativo que se chama Viver Ciência 2023

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp