Operação conjunta da Polícia Militar e Penal resulta na prisão de indivíduos em Brasiléia

Por Alexandre Lima

Neste final de semana, o Grupamento GIRO do 5⁰ Batalhão da Polícia Militar, em ação conjunta com a Polícia Penal, obteve êxito ao retirar de circulação três indivíduos responsáveis por causar desordem na cidade de Brasiléia. Dois deles estavam com mandados de prisão em aberto, enquanto o terceiro foi flagrado comercializando entorpecentes no bairro Leonardo Barbosa.

O trabalho bem sucedido foi resultado da eficiente integração das forças de segurança na fronteira. A Polícia Civil, através do pedido de prisão dos acusados, desencadeou a ação coordenada da Polícia Militar e da Polícia Penal, que cumpriram a ordem judicial com o objetivo de restaurar a ordem no município.

Josiel Paiva furtado, conhecido na cidade como “Lorin”, o terceiro detido, é apontado como responsável por inúmeros arrombamentos em estabelecimentos comerciais, residências e até mesmo em igrejas. Seu modus operandi incluía furtar diversos tipos de materiais para trocar por “pedra” (crack).

A operação representou mais um passo significativo no combate à criminalidade em Brasiléia, destacando a importância da cooperação entre as diversas forças de segurança para garantir a segurança e a tranquilidade da população.

