Polícia Civil de Epitaciolândia desvenda homicídio e localiza acusado na Bolívia

Por Alexandre Lima

Um trabalho minucioso da Polícia civil de Epitaciolândia e com apoio da Polícia Nacional Boliviana, foi possível prender o principal suspeito de praticar um homicídio a quase um mês atrás no bairro José Hassem.

No dia 10 de dezembro do ano passado, as autoridades foram acionadas para dar início aos trabalhos de desvendar um crime, onde Robernaldo Magno da Silva, de 35 anos, foi localizado sem vida com marcas de perfuração pelo corpo.

A vítima apresentava sinais de perfuração com arma branca no abdômen, e após coleta de informações no local, se deu início aos trabalhos para descobrir o que realmente aconteceu e os fatos que levou à morte de Robernaldo, sendo descoberto que o corpo havia sido ‘desovado’ fora do local onde teria sido atacado.

Autoridades da Bolívia ajudaram na captura e deportação de Cleiton para ser julgado no Brasil.

Dando continuidade as investigações, descobriram que a vítima estava consumindo bebida na companhia de outra pessoa e após um desentendimento, descambou para agressões físicas e golpes de arma branca (faca), que resultou na morte do homem.

Sendo o acusado identificado, foi emitido um mandado de prisão pela Comarca de Epitaciolândia contra Cleiton Costa de Araújo, de 23 anos. O mesmo passou a ser procurado e após intensas buscas, o mesmo foi localizado escondido na cidade vizinha de Cobija, lado boliviano.

Com o apoio da Polícia Nacional Boliviana, foi possível prender Cleiton e ser entregue às autoridades acreanas, sendo conduzido para a delegacia de Epitaciolândia. O homem ficará sob custódia na fronteira até ser transferido para o presídio FOC na Capital, onde irá aguardar o pronunciamento da Justiça sobre o caso.

