Operação conjunta recupera arma roubada em Epitaciolândia: Autores são detidos

Por Alexandre Lima

Uma operação integrada entre o 5º Batalhão da Polícia Militar, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Civil do município de Epitaciolândia, resultou na recuperação de uma arma de fogo que havia sido subtraída do interior de uma camionete na cidade. Os suspeitos, que fugiam em direção à capital pela BR 317, foram interceptados graças à ação eficaz já no posto de PRF, distante cerca de 55km da fronteira.

As equipes policiais foram alertadas sobre o roubo da arma de fogo e imediatamente coordenaram esforços para rastrear os criminosos. O 5º BPM, a PRF e a Polícia Civil trabalharam em conjunto para garantir a segurança e prender os responsáveis pelo roubo.

Foto: Jonys David

Rapidamente, uma equipe de investigadores de Epitaciolândia coordenada pelo delegado Eustáquio Nomerg, juntamente com o apoio da Polícia Militar através do GIRO, iniciaram buscas e pesquisas por sistema de segurança que ajudou a identificar o veículo com os dois suspeitos.

Com informações precisas da Polícia Civil e Polícia Militar, a PRF conseguiu abordar o veículo em que os suspeitos estavam evitando que escapassem. Em seguida, com o reforço da Polícia Civil, uma busca minuciosa foi realizada no veículo, resultando na recuperação da arma de fogo roubada. Foi informado que a mesma é devidamente registrada.

Foto: Jonys David

Os autores do roubo identificados como; Renan Lucas Costas da Silva e Lucas Pereira de Carvalho, foram conduzidos sob custódia para a delegacia de Epitaciolândia, onde enfrentarão as devidas medidas legais. A ação conjunta das forças de segurança demonstra a eficácia da cooperação entre as agências locais na resolução de crimes e evitando que essa arma chegasse nas mãos de bandidos.

Segundo foi informado, os envolvidos têm várias passagens no estado de Rondônia pelo mesmo crime, sendo que estavam com duas máquinas de crédito, utilizadas para a prática ilegal de usar os cartões que são encontrados dentro dos veículos.

Além da ficha criminal no estado vizinho, a dupla também utilizava de um equipamento com sistema que inutiliza o sistema de travamento do veículo conhecido como “chupa cabra”. Quando entravam, roubavam os pertences, principalmente bolsas com cartões de crédito e outros valores.

Veja vídeo.

