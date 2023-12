Operação da Polícia Civil em Epitaciolândia resulta na prisão do pai acusado de matar filho de 7 meses

Por Alexandre Lima

Jailton Martins Pereira, de 28 anos, principal acusado de ter matado seu próprio filho, Kauan Venicio Dias Martins, de apenas 7 meses de vida. O fato chocou até mesmo os policiais que são treinados para lidar com esse tipo de situação.

No depoimento da delegada Kelcinaira da Costa que acompanha o caso, disse que; “Mesmo a gente trabalhando na área, vendo isso todo dia, essa situação é realmente um caso gravíssimo e comoveu todo mundo aqui da delegacia. Então, assim que a gente recebeu a denúncia, a polícia já começou as investigações e já foi encaminhado tudo para o judiciário. Agora é pedir para a população, se tiver alguma informação sobre o paradeiro desse acusado, que informe a polícia”, disse a delegada.

Segundo foi apurado com familiares e testemunhas, Jailton não tinha paciência com o filho quando chorava e batia no bebê. Em uma dessas agressões, a criança realmente teria caído da cama, sendo a mais grave e após bater a cabeça no chão, foi levada para o hospital.

As agressões foram confirmadas pelos exames do médico legista que certificou a morte. A mãe, vizinhos e demais parentes serão ouvidas nos próximos dias e Jailson teria desaparecido, se tornando procurado pela Justiça.

Buscas e prisão na fronteira

24 horas após o caso repercutir na Capital do Acre, informações chegaram aos investigadores das polícias civil de Brasiléia e Epitaciolândia, que Jailson estaria escondido na fronteira e rapidamente foi montado uma operação coordenada pelo delegado Erick Maciel, para cercar o local e prender o homem, sem dar chance de reação de fuga.

Segundo foi apurado, o cerco ocorreu no Bairro José Hassem, Jailson estava na casa de um parente que teria dado guarida sem saber do ocorrido na Capital. No momento do cerco e sem ter pra onde fugir, o homem tentou se esconder debaixo da cama, mas foi encontrado.

Nos pertences de Jailson, foi encontrado uma arma caseira, tipo garrucha, adaptada para receber cápsulas calibre 38, além de algumas munições. O mesmo recebei voz de prisão e conduzido para a delegacia da cidade. Logo depois, levado ao hospital para realização de exames de corpo delito e ser preparado sua transferência para a Capital, onde responderá pela morte do seu filho e porte ilegal de arma de fogo.

Veja entrevista com o delegado Eustáquio Nomerg.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp