Professor do IFAC que agrediu aluno é preso após se apresentar na delegacia com advogados

Por ac24 Horas

Professor foi preso quando se apresentou na Delegacia Geral de Polícia de Xapuri, na tarde desta quinta-feira (14) e fez exames no hospital da cidade logo em seguida.

O professor do Instituto Federal do Acre em Xapuri (IFAC), Uilson Matter, acusado de agredir um aluno, menor de idade, conforme informações que foram divulgadas na semana passada, foi preso na tarde desta quinta-feira, 14, em Xapuri ao se apresentar na delegacia.

O educador foi denunciado por manter em cárcere privado, espancar o estudante em sua propriedade rural. Em e assumiu o crime em áudio enviado à família da vítima logo após a consumação do fato, ocorrido no último dia 27 de novembro.

Tramitando em segredo de justiça, o caso teve poucas informações divulgadas pela polícia nos últimos dias. Contudo, com mandado de prisão expedido pela Justiça, o professor foi preso quando se apresentou na Delegacia Geral de Polícia de Xapuri, na tarde desta quinta-feira.

Por Raimari Cardoso

Ao chegar no hospital da cidade para os procedimentos de praxe, o educador optou por se manter em silêncio ao ser questionado sobre o caso. A reportagem ainda entrará em contato com a delegada titular de Xapuri, Michelle Boscaro, para obter mais detalhes sobre o caso.

O professor Uilson Matter foi denunciado à polícia e ao IFAC por ter submetido o estudante a agressões físicas e psicológicas em uma propriedade particular, na zona rural, que seria do educador.

A motivação do crime teria sido um suposto furto de uma bicicleta, mas os fatos que terminaram chegando ao conhecimento da opinião pública apontaram para um rumo diferente e nada favorável ao professor.

Após os fatos chegarem ao conhecimento da imprensa acreana, o que demorou uma semana, inexplicavelmente, a instituição tomou a medida de afastar o professor, mas antes disso havia procedido o afastamento do estudante do ambiente escolar sob a justificativa da sua proteção.

Alguns áudios trocados em grupos fechados, mas que a reportagem teve acesso a eles, revelaram um episódio estarrecedor ocorrido após as agressões.

Uma testemunha conta que após pedir aos funcionários da portaria não permitirem o acesso do aluno, que supostamente estaria indo ao IFAC armado para lhe atacar, o professor Uilson mostra as mãos machucadas e diz: “Minha mão tá inchada de tanto bater nesse moleque.”

A direção do Campus, por meio do professor Joy Cavalcante, que substitui o diretor Joel Bezerra, que está de férias, afirmou que ao tomar conhecimento do fato pela própria família, adotou de imediato as providências cabíveis que consistiram em comunicar o caso ao procurador jurídico da instituição.

A respeito da informação de que o professor teria agido junto à portaria do Campus para impedir o acesso do aluno às aulas, Joy disse não ter sido informado disso.

“Nenhum professor tem a prerrogativa de impedir a entrada de qualquer pessoa ao Campus. Quanto ao aluno não estar frequentando às aulas, tomamos a medida de mantê-lo afastado como maneira de protegê-lo do possível contato com o professor envolvido. Ele está recebendo todo o suporte educacional, inclusive, fazendo todas as atividades em casa”, explicou.

Outra informação prestada pelo diretor substituto do Campus de Xapuri foi quanto aos fatos denunciados terem ocorrido na chácara de Uilson Matter. Segundo ele, não havia qualquer atividade de natureza curricular que justificasse a presença do aluno na propriedade particular do professor e que essa ocorrência não era de conhecimento da instituição. Segundo Cavalcante, para realizar atividades fora do IFAC, há todo um protocolo a ser cumprido, que inclui ajuda de custo e até seguro.

Por meio de nota, a Diretoria de Comunicação do IFAC informou que instaurou procedimento administrativo para investigar detalhadamente o incidente, e que como parte do processo o servidor envolvido na ocorrência foi afastado preventivamente, a fim de assegurar a imparcialidade e eficiência na apuração.

O caso segue sendo investigado pela Delegacia Geral de Polícia Civil de Xapuri, cuja titular é a delegada Michelle Boscaro.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp