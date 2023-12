Escola Municipal de Ensino Infantil Pequeno Príncipe realiza Formatura do II Período

Na noite de quinta-feira (14/12), no Buffet Art Eventos aconteceu a formatura Escola Pequeno Príncipe II Período de Educação Infantil.

O evento contou com a presença do prefeito Sérgio Lopes, da Secretária de Educação Eunice Maia Gondim, Gestora da Escola Deuzenir Chaves, Luzinete Lima Presidente do Conselho Municipal de Educação, coordenadores, Professores da Escola, país e responsáveis.

40 crianças, concluíram o II Período da Educação Infantil, com as turmas das professoras Antônia Tecla e Rosa Maria. O evento ainda teve a entrega dos certificados e apresentações dos mesmos em comemoração a um momento tão importante com direito a musicais, valsa e brinde.

Inclusão:

A Escola levou uma intérprete de Libras para que um pais com deficiência auditiva pudesse acompanhar todo o evento, além disso uma assistente apoiadora dançou com um aluno com deficiência de mobilidade, fato esse que chamou a tenção dos presentes que aplaudiram o momento e a iniciativa.

A secretária Eunice Maia Gondim ressaltou a importância do momento, para formação de cada aluno,

“Parabenizamos os pais e os pequenos formandos, aos profissionais da Escola Pequeno Príncipe que permaneçam sempre buscando o caminho da educação. Imagino o quanto os pais estão orgulhosos desse momento, sabendo a importância para cada um deles de viver um momento como este. A alfabetização é o momento mais importante, porque isso repercute no processo de aprendizagem e crescimento de nossas crianças”, destacou.

O prefeito destacou a qualidade da educação em nosso município.

“É com grande prazer que participo dessa formatura, quero parabenizar a todos os envolvidos pelo brilhante trabalho que você desenvolve com nossas crianças, e aos pais o nosso agradecimento por confiar vossos filhos em nossas escolas, não tenho dúvidas que a educação é o único caminho que pode nos levar a um futuro de sucesso. ” Pontuou. ”

A equipe gestora da Escola de Ensino Infantil Pequeno Príncipe e composta por: Deuzenir Rodrigues Chaves, gestora, Rozani Dias, coordenadora pedagógica e Irlene Oliveira coordenadora administrativa.

