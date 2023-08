Para que se cumpra o regimento: Vereadores da Câmara de Brasileia Realiza 23ª sessão ordinária sem Energia Elétrica

Por Jonys David (Ceara)

Mesmo diante de um imprevisto inusitado e desafiador, a Câmara Municipal de Brasileia não interrompeu suas atividades legislativas. Na terça-feira, 15 de agosto, o presidente da Casa, juntamente com os vereadores, enfrentou a falta de energia elétrica para realizar a 23ª sessão ordinária, cumprindo o regimento interno e demonstrando compromisso com a rotina de trabalho.

Às 9 horas da manhã, em meio a um cenário atípico, a sessão teve início. Em vez de utilizar recursos eletrônicos, como é comum nas reuniões legislativas modernas, os vereadores adaptaram-se à situação e optaram por um formato manual. Com o auxílio de celulares, gravaram vídeos e áudios para registrar os debates e deliberações da sessão.

A motivação para a continuidade da sessão, mesmo sem energia elétrica, reside no cumprimento do regimento interno da Câmara. O regimento não prevê a possibilidade de cancelamento de sessões ordinárias devido a imprevistos técnicos, o que levou os membros do Legislativo a tomar essa decisão.

O presidente da Câmara ressaltou a importância de manter o compromisso com o regimento interno e com os cidadãos que acompanham as atividades legislativas. A sessão ordinária, que ocorre tradicionalmente todas as terças-feiras pela manhã, não poderia ser interrompida devido à falta de energia, por mais desafiadora que fosse a situação.

A falta de energia elétrica que impactou a cidade e a região foi resultado de uma ocorrência na rede de operação do Sistema Interligado Nacional. Segundo informações do Ministério de Minas e Energia (MME), um total de 16 mil MW de carga foi interrompido em estados do Norte, Nordeste e Sudeste do Brasil. A recomposição da energia já estava em andamento, demonstrando os esforços para normalizar a situação.

O Ministro Alexandre Silveira, do Ministério de Minas e Energia, já está acompanhando a situação e determinou a criação de uma sala de situação para lidar com o incidente e apurar suas causas. Enquanto isso, a Câmara de Brasileia mostrou sua determinação em cumprir suas obrigações mesmo diante de adversidades, mantendo seu compromisso com a representação democrática e com os interesses da população.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp